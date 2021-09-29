A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 takımın katılımıyla 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nın kura çekimi, yarın TSİ 18.00’de Moskova’daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı’nda yapılacak.

Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Şampiyonaya Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Ekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere 10 şehir ev sahipliği yapacak.

Üç aşamadan oluşan organizasyonun grup aşamasında 24 takım dörderli 6 gruba ayrılacak.

Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihlerinde Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg’da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.

Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek 6’lı finaller ile sona erecek.