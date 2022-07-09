Güney Kore’nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ülkeler belli oldu. Organizasyona 2021 Avrupa Altın Ligi şampiyonu ve 2022 Avrupa Altın Ligi finalisti apoletiyle katılan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Katar ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, çeyrek finalde rakibi elemesi halinde ise yarı finalde Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Güney Kore – Avustralya

Küba – Şili

Tunus – Çekya