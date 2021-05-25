Milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk olarak CEV Avrupa Altın Ligi’nde yer alacak ay-yıldızlılar, yarın Belarus’a hareket edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs’ta Belarus’ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran’da Portekiz’de gerçekleştirilecek.

Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi’nin C Grubu’nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran’da Belçika’da yapılacak.

Ay-yıldızlıların Belarus’ta oynayacağı maçların programı şöyle:

28 Mayıs Cuma:

16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs Cumartesi:

16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs Pazar:

19.00 Türkiye-Belarus

AA