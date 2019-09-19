Filenin Efeleri son 16 turuna kaldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya’ya 3-2 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna kaldı.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Finlandiya ile karşılaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanınca oyunun ilk dakikaları, 12-12 eşitlikle geçildi. Kalan bölümlerde daha iyi defans yapan Finlandiya, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, file önünde Adis Lagumdzija’yla bulduğu sayılarla rakibi karşısında 15-8 üstünlük sağladı. Servis hataları yapan rakibi karşısında skor avantajını koruyan ve daha iyi savunma yapan milliler, ikinci çeyreği 25-15 alarak skoru 1-1’e getirdi.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Yiğit Gülmezoğlu’nun servis atışlardan bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele alan Türkiye, rakibinin basit hatalarından da faydalanarak seti 25-18 kazandı ve müsabakada 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede ay-yıldızlı ekip Adis Lagumdzija’nın, Finlandiya ise Siltala’nın etkili performansıyla oyuna tutunurken, son bölümde daha iyi hücum yapan Finlandiya, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi.

Final setinde savunmasını sertleştiren Finlandiya, file çaprazından bulduğu sayılarla seti 15-12, mücadeleyi ise 3-2 kazandı.

Bu sonuçla grubunu 7 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı.