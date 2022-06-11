A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubundaki son maçında Slovakya’yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4’te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi’nde üst üste 3. kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi.

Millilerde Adis 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Bedirhan ve Mirza 10, Yasin 5, Emre ve Mert 4, Burak ve Arslan 2, Arda 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını, 18-19 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’da oynayacak.

SALON: Arena Poprad

HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya)- Igor Schimpl (Slovakya)

SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)

TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)

SETLER: 16-25, 19-25, 26-28

SÜRE: 82 dakika (26', 25', 31')