Filenin Efeler’i Letonya karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu’ndaki altıncı ve son maçında bugün Letonya’ya konuk olacak. Letonya’nın başkenti Riga’daki Daugava Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.10’da başlayacak. Grubundaki 5 maçı da kazanarak namağlup lider durumda bulunan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantilemişti.

Türkiye grubunda daha önce Belçika ve Slovakya’yı 2 maçta da mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, evimizde oynadığımız Letonya maçını da 3-0 kazanmıştı.