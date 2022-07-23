Filenin Efeleri Güney Kore yolcusu

Güney Kore’nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımız, dün medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Efe Bayram ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağı Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası çeyrek final maçını 29 Temmuz'da Katar'la yapacak. Ay-Yıldızlılar kupada şampiyon olmayı başarırsa en son 2014-2017 yılları arasında yer aldıkları Milletler Ligi'ne 2023’tede katılma hakkı elde edecek.

MİLLİ KADRO:

PASÖR: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar

P.ÇAPRAZI: A.Lagumdzija, Oğuzhan Tarakçı, SMAÇÖR: Burutay Subaşı, Baturalp Güngör, Yasin Aydın, M.Lagumdzija,

ORTA: Mert Matiç, Emre Savaş, Doğukan Ulu, Samed Güneş,

LİBERO: Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Volkan Döne