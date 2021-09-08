Filenin Efeleri grubunu 3. bitirdi ve Sırbistan ile eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası grup aşaması son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla 3. sırada yer alan "Filenin Efeleri", son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti.

C Grubu’nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya’yı mağlup ederek 8’li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda’ya mağlup oldu.