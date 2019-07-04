Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası’nda sahne alıyor

CEV Avrupa Altın Ligi’nde namağlup şampiyon olan ve tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Voleybol Takım bugün dünya arenasında sınav verecek. Finale kalarak FIVB Challenge Kupası’nda mücadele etmek hakkını elde eden Filenin Efeleri, bu kupada da şampiyonluk kovalayacak. Şampiyon olan takımın 2020 FIVB Milletler Ligi’ne katılım hakkı elde edeceği turnuvada Türkiye A Grubu’ndaki ilk maçında Şili’yle karşılaşacak. Mücadele öncesi açıklamada bulunan başantrenör Nedim Özbey bedellik askerlik konusuna da açıklık getirdi.

Bedelli askerlik tarihinin FIVB Challenge Kupası’yla çakışmasına ilişkin Özbey şunları söyledi: “Bedelli askerlik görevini yerine getirecek sporcularımız turnuvanın ardından birliklerine teslim olacak. Devletimizin bu konuda sporcularımıza sahip çıkması gerçekten bizleri daha fazla motive ediyor.”