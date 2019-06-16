Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde Namağlup Final Four’da

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi’nde A Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, grubundaki altıncı ve son karşılaşmasında bugün (16 Haziran 2019, Pazar) deplasmanda Letonya’ya konuk oldu.

Final Four’da yer almayı daha önceden garantileyen Millilerimiz, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Daugava Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 18-25, 16-25 ve 14-25′lik setlerle 3-0 mağlup ederek grubunu 6’ta 6 ile 18 puanla namağlup lider olarak tamamladı.

Millerimizde; Adis Lagumdzija 14 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; ona Yiğit 9, Yasin 7 sayı ile eşlik etti.

SALON: Daugava

HAKEMLER: Daniel Apanowicz (Almanya), Salvis Kurtiss (Letonya)

LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs)

TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet, Ertuğrul, Efe)

SETLER: 18-25 ,16-25, 14-25

SÜRE: 63 dakika (22′, 21′, 20′)

A Erkek Milli Takımımız, 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde, Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılacak Final Four’da; Estonya, Hollanda ve Belarus ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Millilerimiz, karşılaşmalarını Saku Suurhall Arena’da oynayacak.

Filenin Efeleri’nin final four yarı finalindeki rakibi ise; yarın (17 Haziran 2019, Pazartesi) Lüksemburg’taki gerçekleşecek kura çekiminin ardından belli olacak.