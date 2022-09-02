Dördüncü kez boy gösterdiği 2022 Dünya Şampiyonası'nda tarihte ilk kez gruptan çıkmayı başaran,16 takım arasına adını yazdıran ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılma hakkı kazanan Filenin Efeleri geri sayıma girdi. 16'lı turda ABD'yle eşleşen Ay-Yıldızlılar 4 Eylül'de çeyrek finale kalmak için elinden geleni yapacak. Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar ve Vahit Emre Savaş gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle eksik bir kadroyla Slovenya'ya gelen buna rağmen tarihi başarılar elde eden milli takımda başantrenör Nedim Özbey, "Çocukların hakkını teslim etmek lazım. Bu başarılar çok çalışma sonucunda olan şeyler" açıklamasını yaptı. Bu arada 16'lı tur maçları yarın oynanmaya başlayacak ve 6 Eylül'de tamamlanacak.