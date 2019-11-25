ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) 2019-2020 Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, Ankara'da PTT'yi 3-0 yendi.

Antalyaspor kadın voleybol takımı, Ankara'da PTT'yi deplasmanda 3-0 yendi. Maçın başından itibaren mücadeleci oyunu ile rakibine fırsat vermeyen Antalyaspor, ilk seti 25-18, 2'nci seti 26-24 ve 3'üncü seti de 25-21'lik skorlarla kazandı. Maçtan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden başantrenör Gökhan Egeli, "Maçın her anını sayı sayı oynayıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan galibiyete ulaştık. Daha önce söylediğim gibi; savaşan ve kazanmaktan vazgeçmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Bütün rakiplerimiz birbirini yenecek güçte ve voleybol açısından çok keyifli, başa baş maçlar oynanıyor" dedi.

Egeli, maçın ikinci setini oynanırken talihsiz bir sakatlık geçiren PTT'nin genç pasörüne geçmiş olsun dileklerini de iletti. Filenin Akrepleri, 8'inci hafta maçında, 1 Aralık Pazar günü grup lideri İlbank ile karşılaşacak.

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