ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor'u 3-0 yendi.

Ligin 15'inci haftasında Berlin Döner Antalyaspor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşı karşıya geldi. Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 15-25 kazanan Berlin Döner Antalyaspor, ikinci sette de rakibine şans vermedi ve 17-25'lik skorla 2-0 öne geçti. Son sette 21-25'lik skorla gülen taraf Filenin Akrepleri oldu. Bu sonuçla Berlin Döner Antalyaspor, salondan 3-0 galip ayrılarak son 9 maçının 7'sini kazanmış oldu.

Filenin Akrepleri 28 Ocak Salı günü Antalya Spor Salonu'nda Kahramanmaraş Elbistan takımını konuk edecek.

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