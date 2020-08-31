Filede sezon başlamadan 2 maç ertelendi

2020’nin pandemi nedeniyle ‘Beyaz sezon’ ilan edilmesinin ardından voleybolda yeni sezon bugün oynanacak Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley maçlarıyla başlayacak. Ancak sezon başlamadan koronavirüs nedeniyle 2 maç ertelendi. Sorgun ve Tokat’ta koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iki takımın maçlarının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi;

A Grubu: 15.30: İst. BŞB.-İnegöl, 18.30 Fenerbahçe-Altekma

B Grubu: 16.00 Arkas-Afyon Yüntaş, 18.30 Bursa BŞB.-Tokat Plevne (Ert.)

C Grubu: 16.30 Galatasaray-Haliliye, 18.30 Halkbank-Sorgun (Ert)

D Grubu: 11.30 Ziraat-Arhavi, 14.00 Spor Toto-Solhan