Filede samba zamanı

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda kupayı üst üste 4. kez Türkiye’ye getirme mücadelesi sürdüren Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, bugün gruplarındaki son karşılaşmalar için sahaya çıkacak.

A Grubu’na, Çin’in Zhejiang ve Fransa’nın Volero Le Cannet takımlarını 3-0 yenerek başlayan 2013 ve 2017 şampiyonu VakıfBank, son maçını Brezilya temsilcisi Minas ile yapacak. Altay (Kazakistan) ve Supreme Chonburi’yi (Tayland) yine set vermeden mağlup eden 2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu’ndaki kapanış mücadelesini Brezilya kulübü Praia’yla oynayacak.

Brezilya takımlarıyla gruplarda aynı puana sahip Vakıfbank ve Eczacıbaşı, rakiplerini yendikleri takdirde daha önce garantiledikleri yarı finale grup lideri olarak çıkacak.