Filede kardeş dayanışması

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Dominik Cumhuriyeti uyruklu Martinez kardeşler, takıma hem skor hem de motivasyon açısından verdikleri katkıyla dikkati çekiyor.

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna önce Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Brayelin Martinez'i (22), ardından da kardeşi Jineiry Martinez'i (21) dahil etti.

Sporcu bir ailenin çocukları olan Martinez kardeşler, enerjileri ve neşeleriyle takıma kısa sürede adapte oldu.

Brayelin Martinez, ligde 74 sette takımına 323 sayı, Jineiry ise 69 sette 158 sayı kazandırdı. Brayelin, CEV Challenge Kupası'nda 9 maçta 34 sette mücadele ederek takımına kazandırdığı 178 sayıyla ve set başına 5,24 ortalamasıyla kupanın en skorer ismi oldu.

Jineiry Martinez de 9 müsabakada 33 sette toplam 98 sayı, set başına 2,97 sayı ortalamasıyla kupada en fazla sayı üreten 12. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

"Kardeşimin olması bana evimdeymiş hissi veriyor"

AA muhabirine açıklama yapan Brayelin Martinez, boyunun uzun olması nedeniyle spora basketbolla başladığını, daha sonra voleybola yöneldiğini ifade etti.

13 yaşından bu yana filede mücadele verdiğini kaydeden Brayelin Martinez, "Başladıktan 2 yıl sonra profesyonel oldum. Baktılar ki iyiyim, büyüklerle oynatmaya başladılar, kısa sürede profesyonel oldum. Kardeşim de benimle aynı yoldan gelmeyi tercih etti. İki yıl sonra o da başladı ve profesyonelliğe adım attı." diye konuştu.

Milli takım dışında kardeşiyle ilk kez bir takımda oynamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Brayelin Martinez, şöyle devam etti:

"Kardeşimle aynı takımda olmak çok iyi bir duygu. Kendin olabiliyorsun, yani evden çok uzakta olduğumuz için kardeşimin olması bana evimdeymiş hissi veriyor. İtalya'da da oynadım. Oradaki insanlar da iyiydi ama sonuçta kendimi yalnız hissediyordum. Kardeşimle aynı takımda olmak ve başarıyı elde etmek mükemmel bir duygu. Kardeşim hata yaptığında ona bağırabiliyorum. Sınırları aşabiliyorum bazen. Ama sonra sakince yanına gidip nasıl yapması gerektiğini anlatıyorum. Bu farklı bir duygu. Ama oyun içinde çok ayrım yapmıyorum. Kimin hatası varsa söyleyebiliyorum. Kardeşimle aynı takımda oynamaya devam etmek isterim, umarım bu olur."

"Dünyanın en zor liginde mücadele ediyoruz"

Türk insanını çok sevdiğini, kendilerine olan yaklaşımın mutluluk verici olduğunu dile getiren Brayelin Martinez, "Dünyanın en zor liginde mücadele ediyoruz. Herhangi bir ülkede oynayayım diye bir hedefim yok. Ama Türkiye ve İtalya'yı seviyorum. Buralarda oynamak isterim. Bu ligi daha tanımam lazım ve kendimi iyice kanıtlamam gerekiyor." diye konuştu.

Brayelin Martinez, takım antrenörü Mustafa Umut Uysal'ın kendilerine çok yardımcı olduğunu, aynı şekilde ekip arkadaşlarının da çok eğlenceli ve sevecen olduğunu sözlerine ekledi.

"Mükemmel bir şey"

Jineiry Martinez de ablasıyla aynı takımda oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ablamla aynı takımda oynadığım için çok minnettarım, mükemmel bir şey. Çünkü benim profesyonellikte daha ilk yıllarım. Bazen konsantrasyonu kaybedebiliyorum. Bu durumlarda ablamla konuşuyorum. Performansımı çok daha fazla geliştirmek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla en iyi oyunu oynamak için mücadele ediyorum."

"Takıma katkıları çok fazla"

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Umut Uysal ise başarılı bir transfer yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi jenerasyonlarında dünyanın en iyi oyuncularından ikisi. Hem adaptasyon süreci hem de takıma katkıları çok fazla. Aynı takımda olmaları çok büyük bir avantaj. Bunun sonucunu da gerçekten hesapladığımız gibi oldu. Takım performansını da çok iyi etkiliyorlar."

AA