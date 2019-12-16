Filede hedef seri galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde son iki maçını kazanarak moral bulan Berlin Döner Antalyaspor, pazar günü Nevşehir Belediyesi'ni yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Kadınlar 1. Ligi'nin 10. haftasında, Berlin Döner Antalyaspor, Antalya Spor Salonu'nda ağırladığı Kahramankazan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Yüksek bütçeli takımlar arasında performansıyla göz dolduran kırmızı beyazlılar, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle haftayı 8'inci sırada tamamladı. Oynadığı son 2 maçtaki galibiyetle moral bulan Antalyaspor, yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor, bu hafta sahasında Nevşehir Belediye ile karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamayı istiyor.

Berlin Döner Antalyaspor Baş Antrenörü Gökhan Egeli, "Antalya Spor Salonu'nda oynadığımız maçlarda seyircimiz bizi çok destekliyor. Her maçta 2 bin 500 civarında seyirci desteğiyle oynuyoruz. Bu da takımımızı moral veriyor. Nevşehir maçı bizim çok önemli. Pazar günü 14.00'da oynanacak maça taraftarımızı salona davet ediyoruz. Tüm taraftarımızın takımı desteklemesi çağrımızdır. Ligde bu hafta çok kritik. Fikstüre göre galibiyet sayısında olarak birbirine yakın takımların maçı oynanacak. Maçı kazanıp, üst sıralara yükselmeyi istiyoruz" dedi.

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