Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 yenilen 7. sıradaki Göztepe yarın evinde bir basamak altında yer alan Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İç sahada aldığı 3-1'lik Çanakkale Belediyespor galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Karşıyaka, 16.00'da zirve takipçisi Sarıyer'e konuk olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te Bolu Belediyespor deplasmanında terleyecek.

