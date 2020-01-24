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Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

24 Ocak 2020, Cuma 12:20 Son Güncelleme:
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Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

 

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 yenilen 7. sıradaki Göztepe yarın evinde bir basamak altında yer alan Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İç sahada aldığı 3-1'lik Çanakkale Belediyespor galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Karşıyaka, 16.00'da zirve takipçisi Sarıyer'e konuk olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te Bolu Belediyespor deplasmanında terleyecek.
 

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