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Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

07 Aralık 2019, Cumartesi 12:27
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Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

 

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden Göztepe yarın evinde lider Kale 1957 ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup zirvede yer alan Çanakkale ekibini yenerek moral bulmaya hedefliyor. Geçen hafta Bolu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka, 13.00'te deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Anadolu Üniversitesi ile rakip olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 14.00'te Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.

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