Filede Göztepe evinde Karşıyaka gurbette

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden Göztepe yarın evinde lider Kale 1957 ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup zirvede yer alan Çanakkale ekibini yenerek moral bulmaya hedefliyor. Geçen hafta Bolu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka, 13.00'te deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Anadolu Üniversitesi ile rakip olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 14.00'te Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.