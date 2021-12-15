Filede dev heyecan

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonda Türkiye'den iki takım yer alıyor. A Grubu'nda Fenerbahçe Opet'in yanı sıra İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Dentil Praia, B Grubu'nda da VakıfBank ile Kazakistan'dan Altay ve Brezilya'dan Minas takımları mücadele edecek. 2021 FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın açılış maçı bugün saat 15.00'te B Grubu'nda Minas ve Altay takımları arasında yapılacak. Günün diğer maçında A Grubu'nda saat 18.30'da Fenerbahçe Opet ile Imoco Volley karşı karşıya gelecek. VakıfBank ise ilk maçına yarın saat 15.00'te Altay karşısında çıkacak.

TRT Spor Yıldız kanalında...

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık'ta yarı finalde mücadele verecek. Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. 1991'den bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti. Organizasyon tarihinde Türk takımlarından VakıfBank 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanırken Eczacıbaşı 2 kez (2015, 2016), Fenerbahçe 1 kez (2010) şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Son olarak 2019'da düzenlenen organizasyonda İtalya temsilcisi Imoco Volley şampiyonluğa ulaşmıştı.