Filede derbi heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

28 Mart 2019, Perşembe 11:19
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Filede derbi heyecanı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Beşiktaş’ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak derbi, saat 18.30’da başlayacak.

Serinin ilk maçını 3-1 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek.

Beşiktaş’ın müsabakadan galip ayrılması halinde ise yarı finale yükselecek takım, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray’ın sahasında yapılacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

Elenen ekip ise 5-8 etabında mücadele edecek.

AA

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