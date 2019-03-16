Filede derbi heyecanı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

16 Mart 2019, Cumartesi 11:51
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Filede derbi heyecanı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak derbi saat 15.00’te başlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta, ligde normal sezonu 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 4. sırada bitirirken, Beşiktaş ise 10 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada tamamladı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serideki ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Galatasaray HDİ Sigorta’nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç 7 Nisan Pazar günü yine sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılacak.

AA

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