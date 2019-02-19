Filede 2. Lig yolu Denizli’den geçti

Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Voleybol Bayanlar Bölgesel Lig finallerinde Manisa temsilcisi MOSTEM Spor Kulübü, final müsabakalarının hepsini de kazanarak 2. Lig biletini aldı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Spor Salonu’nda 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen turnuva Manise temsilcisini, Antalya Açı Koleji Spor Kulübü takip etti. Turnuvanın 3.’sü Muğla Üniversitesi Spor Kulübü olurken 4.’üncü ise Uşak Kanyon Okulları Spor Kulübü oldu.