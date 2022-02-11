Burak Yılmaz'ın teknik direktör babası Fikret Yılmaz, Lille'de forma giyen oğlunun Türkiye’de bir takımda 200 gol barajını aşarak futbolu bırakmasını istediğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz, ''Burak bence bu sezon da iyi oynuyor. Ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktör değişikliği, kulübün iyi oyuncuları satıp, yatırıma gitmesin gibi nedenlerden dolayı işler istedikleri gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Lille sıradan bir takım değil ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyorlar” dedi.

'Biz Beşiktaşlıyız! Gerçekleşmesi için dua ediyorum'

Milli futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş ’a dönme ihtimali ilgili de konuşan Yılmaz, transfere yeşil ışık yaktı, “Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele. Türk liginde 200 golü geçmesini, sonra futbol kariyerini noktalamasını isterim. Burak futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak kalacaktır. Kesinlikle planımız bu. Yapacağı iş futbol adamlığıdır. Bunu yapabilecek becerisi vardır. Avrupa’da geçen sezon yaptığını tüm zamanlarda yapan yok” şeklinde konuştu.

Son yerli gol kralı

Ülkemizde dört büyük takımın yanı sıra Antalyaspor, Manisaspor ve Eskişehirspor formaları da giyen Burak ayrıca iki sezonluk Bejing Guoan tecrübesi yaşamıştı. Süper Lig'de oynadığı 13 sezonun sekizinde çift haneli gol rakamlarına ulaşan usta golcü; 2011/12 sezonunda Trabzonspor , 2012/13 sezonunda ise Galatasaray formaları ile gol kralı oldu. Milli golcü, Süper Lig'in son yerli gol kralı ünvanını da elinde bulunduruyor.







