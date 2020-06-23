Fraport TAV Antalyaspor’un Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etmesinin ardından camiada büyük sevinç yaşandı. FTA Antalyaspor A.Ş, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı yöneticilerinin bulunduğu Whatsapp grubunda yönetim kurulu üyeleri birbirlerini tebrik ederken. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ise gruba gönderdiği mesajda iyi günde daha fazla birlik olunması halinde kötü günlerin çok daha uzak olacağını söyledi.

HER ŞEY ANTALYA İÇİN

Başkan Fikret Öztürk, Whatsapp mesajında, “Tebrikler Antalyasporlu oyuncular, taraftarlar ve Antalyaspor’u sevenler. Biz Antalyaspor A.Ş, Dernek ve Vakıf yöneticileri olarak bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Antalyaspor’un kuruluşundan bu güne dek emeği geçen tüm yönetici ve taraftarlarına teşekkür ediyor, birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum. Her şey Antalyaspor ve güzel Antalya’mız için. Sonsuz sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı



