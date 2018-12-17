Her yıl Türkiye’nin en ünlü golf kulüplerini ağırlayan Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası, 7 kulüpten 100’e sporcunun katılımıyla bu yıl da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Bu yıl 5’incisi düzenlenen turnuvaya iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu, Hamit Altıntop, Kemal Veli, Hasan Gülkaya, Mehmet Ziylan, Zeki Zorlu, Sabri Yiğit de katıldı. National ve Carya Golf Club’ta gerçekleşen 3 günlük mücadelenin sonunda turnuvanın kazananı Taurus Golf Kulübü oldu.

Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederken, eşi Nurten Öztürk ile birlikte golfe her zaman destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Turnuvaya katılan Ankara Golf Kulübü Mehmet Dora, BODRUM Golf Kulübü Richard A. Özatacan, İstanbul Golf Kulübü Selim Ergüder, Kemer Golf Country Club Erdem Kıramer, KKTC Golf Federasyonu Kaptan Feridun Kılıç, Klassis Golf Kulübü Serdar Candar ve Taurus Golf Kulübü Recep Turan ise Fikret Öztürk’e golf sporuna verdiği katıklarından dolayı mutluluklarını dile getirdiler.

Regnum Carya dünya standartlarındaki sahalarıyla geçtiğimiz ay Turkish Airlines Open kapsamında dünyanın en iyi golfçülerini Antalya’da ağırlamış, bu ay başında ise Rusya’nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 240 oyuncunun katılımıyla Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası’na ev sahipliği yapmıştı.





‘Avrupa’nın en iyi golf destinasyonu’ seçilen Belek’te konumlanan Regnum Carya, Avrupa’nın ilk ve tek 18 delikli gece aydınlatmalı golf sahası olan Carya Golf Club ve Belek’in ilk golf kulübü olan 27 delikli National Golf Club’ı bünyesinde barındırıyor. Regnum Carya, toplam 2 adet golf sahası ile golf meraklılarına pek çok ayrıcalıklı deneyim yaşatıyor.