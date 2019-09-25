Son dakika haberi: Fikret Orman'dan boşalacak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ismi gündeme geldi. Süper Lig kulüp başkanlarının çoğunun, Ağaoğlu ismi üzerinde uzlaştığı, resmi teklifin de önümüzdeki günlede yapılacağı ifade edildi. Bu teklif Ağaoğlu'nun ise çok da sıcak bakmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'daki yoğun mesaisinin yanı sıra Golf Federasyonu Başkanlığı'nı da yürüten Ağaoğlu'nun üçüncü bir başkanlık koltuğuna oturmaya istekli olmadığı ifade ediliyor.

İstanbul'da ikamet etmesine rağmen haftanın önemli bir bölümünde Trabzon'da mesai yapan Ağaoğlu'nun, bu yoğun mesaisine yeni bir mesai eklemekten kaçınacağı bildiriliyor.

Ağaoğlu'nun alternatifi olarak görülen isim ise Kayserispor Başkanı Erol Bedir. Bir başka ihtimal ise halen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanvekili olan Adil Gevrek'in koltuğa oturması.