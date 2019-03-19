Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, yeni sponsor arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yoğun bir tempo içine giren Orman, geçen hafta gittiği Japonya'nın ardından temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya uçtu. Türkiye'de yatırımları bulunan şirketlerle sponsorluk için görüşmeler gerçekleştirecek olan Orman'ın ilk durağı ise Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi oldu. Ketapi'yi makamında ziyaret eden Başkan, Vodafone Park'ın resmini hediye etti.

GEZİSİNİ UZATMA PLANI YAPIYOR

Büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkede, Beşiktaş'ın tanıtımını artırmak ve futbol pazarında kendine yer edinmek isteyen siyah-beyazlılar için Malezya büyük önem taşıyor. Beşiktaş Başkanı'nın buradaki temaslarının ardından gezisini uzatarak 300 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'ya da gidebileceği belirtildi.

(Sabah)