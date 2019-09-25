Erman Özgür - Ne çok kötü ne de efsane

Başka bir ülke de olsa ligin 5. haftasında bırak başkan, teknik direktör değişikliği bile normal değil. Ancak konu bizim lig olunca hiç de anormal değil. Başkanlığı boyunca Beşiktaş’ta feda sezonu dahil iyi olduğu kadar kötü seçimler de yaptı Fikret Orman. En iyi hamlesi ise Şenol Güneş oldu. Sportif başarısının yanında Şenol Güneş’in parlattığı oyunculardan önemli gelirler elde etti. En büyük transfer başarısı Cenk Tosun oldu. Ligin bitmesine 6 ay kala imza attırdığı, bonservis ödemeden aldığı Cenk’ten 25 milyon Euro kazanarak belki de Süper Lig’in en büyük kazancının altına imza attı. Fakat bu başarılar dalgalanan kurla beraber oyuncu ödemeleri aksayıp, Beşiktaş’ın saha içi performansına yansımaya başlayınca işler değişti.

En iyisini yapma mecburiyeti...

Futbolda her geçen gün daha iyisini yapma mecburiyeti sadece oyuncu ve teknik direktörler için değil, yöneticiler için de geçerli bir kural. Fakat Fikret Orman, son dönemde işin üstesinden gelemedi. Tabi acı gerçek Abdullah Avcı sezona iyi başlamış olsaydı sonuç bu olmayabilirdi. Fikret Orman’ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarısında ki aslan payını doğru hoca seçimine bağlamak hiç de yanlış olmaz. Kısacası yaptığı işlerle ne çok kötü ne de efsane olmadı. Kim nasıl hatırlamak isterse öyle hatırlar. Ben ise Şampiyonlar Ligi başarısı ile hatırlayacağım.

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Ali Ece - İstifa mı kaçmak mı?

Fikret Orman, Beşiktaş’ın Süleyman Seba’dan beri hem en başarılı hem de en başarısız başkanı olmayı başardı. Feda sezonu ile başlayıp üst üste iki şampiyonluk üzerine Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider olarak çıkılan süreç, Beşiktaş tarihinin Süleyman Seba’dan sonraki en başarılı dönemiydi. Fikret Orman bu tarihi başarının kimlerle ve nasıl geldiği konusunda hatalı muhasebe yaptı ve yol arkadaşları ile çalışma metodunu değiştirerek çok büyük bir hata yaptı. Üst üste şampiyonluk yıllarından sonra ortaya çıkan başarının pastasında emeği olanlar yerine hiçbir emeği olmayıp pastadan nemalanma niyetiyle kulüp yönetimine adeta sızanlar büyük düşüşün mimarları...

Taraftarın sorusu...

Gol yollarındaki Demba Ba-Mario Gomez-Cenk Tosun-Aboubakar, gol yememe konusunda Fabri-Marcelo- Pepe-Tosiç doğru yolundaki sürdürülebilir başarı metodunu ilk önce Şenol Güneş’i itibarsızlaştırarak sekteye uğrattılar. Orman’ın en büyük başarısı olan Cenk gibi bedavaya alınıp dünyanın parasına satılan oyunculardan gelen paranın Beşiktaş kalitesinin gerisindeki oyunculara yatırılması ve oyuncu maaşlarının ödenememesi büyük bir başarısızlık oldu. Ben istifadan önce taraftarın , “Paralar nerede?” sorusunun cevabını bekliyorum. Atla deve değil, “Şu kadar borçla aldık, şu kadar maaş ödedik vs” diye kamuoyu aydınlatılmalı. Yoksa bu istifa değil, kaçmak olur!

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Orhan Yıldırım - Yönetici tercihleri yıprattı

Başakşehir maçını kazanamayan Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın istifa etmesi bekleniyordu. Ancak Avcı, bekleneni yapmadı. Taraftarın maç öncesi tepkisine çok içerlenen Başkan Orman, Avcı’nın istifası ya da görevden almayı bir kenara koyup bırakma kararı aldı. Orman, stadı yaptı. Biri stadı olmadan iki şampiyonluk yaşattı. Yıldız transferlere de imza attı. Başkanı en çok yıpratan yönetici tercihleri oldu. Kulübe trilyonluk fatura kesenler, Fulya’daki otopark ve benzin istasyonu konuları başta olmak üzere başı çok ağrıdı!.. Transferde ortaya atılan söylentiler de sıkıntı yarattı. Son dönemde yönetim içinde görev dağılımı yapmayan Orman, biraz olsun tepkileri dizginlemişti. Ancak takımın 5 maçta 10 puan kaybetmesi nokta koydurdu.

Net bir mesajdı...

Başakşehir maçı, çok ilginç olaylara sahne oldu. Taraftarlar maç önü ve esnasında tepkisini ortaya koydu. Maç bitiminde çıt çıkarmadı. Bu net mesajdı. Futbol ve skordan çok başkan ve ekibine karşı tepkiydi buydu. Bundan öncekilerde olduğu gibi, taraftarla gelip, aynı şekilde gitti. Orman’ın açıkladığı üzere; Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir toplantı yapacak. Burada da iki yol var. İlki Orman istifa edecek. Kongreye kadar başkanlık koltuğunda Yamantürk oturacak. Diğer seçenek; mevcut yönetim olağanüstü seçim kararı alacak. Serdal Adalı, seçime kadar başkanlık görevini üstlenecek.

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Mehmet Demirkol - Yeni bir çağa doğru

Beşiktaş, Serdar Bilgili yönetiminden bu yana en büyük belirsizlik tüneline girmiş gözüküyor. Yeni banka yapılandırması, kadrosunun değişmesi, artık elde harcayacak paranın kalmamış olması, biriken borçlar ve demoralize olmuş bir Abdullah Avcı... Bu şartlarda Beşiktaş bir başkan adayı bulur ama güçlü bir iktidar bulması mümkün değil. Bu da, Bilgili dönemiyle başlayan bazen feda bazen sefa sezonlarıyla geçen yolun bittiği anlamına geliyor. Yeniden Mehmet Üstünkaya ve Süleyman Seba dönemlerine dönmek mümkün değil. Ancak bir orta yol bulmak da şart. Beşiktaş, kendisini var eden değerlere sadece lafta değil alt yapısıyla ve finansıyla da sarılmak zorunda. Yoksa işin sonu bataklık!

Hocaya destek gerek

İşin ilginç tarafı, Abdullah Avcı’nın Fikret Orman’ın istifa kararını antrenman sırasında tamamen alakasız bir kanaldan hepimizin öğrendiği gibi öğrenmiş olması. Yani bu karar öncesinde Fikret Orman kendisiyle herhangi bir konuşma yapmamış. Yalnız Ahmet Kavalcı tarafından kendisine morallerini yüksek tutmaları ve Trabzon maçına hazırlanmaları salık verilmiş. Dolayısıyla Abdullah Avcı’nın bakış açısı, sözleşmeyi Beşiktaş kurumuyla yaptığı şeklinde. Avcı’nın şu ana kadar ki performansı yeterli değil ama yönetimden de bir yardım alamadığı da açık. Göreve gelecek yönetimin, hocaya bu desteği verip onu ikna etmesi en doğru hareket olur.

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Cem Dizdar - Süreci zamana yayıyor

“Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum” ifadesini duyan çoğu insan “Orman istifa etti” diye düşündü. Haberlerin başlığı da bu yöndeydi böyle anlaşılması da normaldi. Ancak durum gerçekten böyle mi? Siz tek taraflı bir işlem olan “istifa”ya karar verseniz, “İstifa ediyorum” diyerek noktayı koymaz mısınız? Fikret Orman böyle yapmadı. Süreci tersinden işleme koydu. Yönetim Kurulu ile toplanıp kararını açıklayacağına önce ipuçlarını verdi ve sonra işlemlerden söz etti. “Seçime kadar divan mı götürecek yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz..” Buradaki ikinci seçenek yani olağanüstü genel kurul kararı alarak başkanla ya da ikinci başkanla yola devam etmek... İşte ayrıntı burada.

Etkisini test ediyor

Orman’ın kafasında bir yol haritası varsa da bunu şimdilik saklı tutup, süreci zamana yayıyor gibi.. Ve sanki geleceği denetleyebileceği kadar denetleyebilmek için kulüpteki etkisini gözden geçirip, test etmek istiyor. Dönemine ait icraatlardan, kulüp çevresi ve taraftar dernekleriyle yaptığı onca toplantıdan bahsetmesi de bu kanımı destekler nitelikte. Zaman ne getirir bilinmez ama özellikle maddi tasarruflar konusu, yani “ibra edilme” ile ilgili olası ihtimaller Fikret Orman’ı daha net ifadeler kullanma konusunda frenledi diye düşünüyorum.