Beşiktaş’ta önümüzdeki mayıs ayında yapılacak seçimde tekrar adaylığını koyacağını açıklayan Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş’in görevinden ayrılacak olması sebebiyle şimdiden teknik adam arayışlarına başladı. Tekrar seçilmesi durumunda hoca işini hemen çözmeyi planlayan Orman’ın ilk hedefi, yerli bir isim... İşte bu doğrultuda Orman’ın, son olarak Almanya’da Stuttgart’ı çalıştıran ve futbolculuk kariyerinde daha önce Siyah- Beyazlı formayı giyen Tayfun Korkut’la görüştüğü bildirildi.

Orman’ın, Korkut’la yaptığı görüşmede fikir alışverişinde bulunduğu ve şartlarını öğrendiği ifade edildi. Korkut’un, yapılan görüşmenin ardından teklifin resmileşmesi durumunda Beşiktaş’ta çalışmaya sıcak bakacağını başkana ilettiği öğrenildi.

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