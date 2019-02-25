Fikret Orman'ın güveni tam

Derbi öncesindeki takım çalışmaları sırasında sık sık Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip antrenmanları izleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dev mücadele öncesinde dün de takımla bir araya geldi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 06:32
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Fikret Orman'ın güveni tam

Orman, teknik ekip ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek ekibe moral verdi. Orman’ın, zafer halinde prim sözü verdiği kaydedildi. Öte yandan bu akşamki maçı, Vodafone Park’taki 57 numaralı protokol locasında kurmaylarıyla birlikte izleyecek olan Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u burada ağırlayacak. Başkanlar, saat 15.00’te stadyumda biraraya gelecek ve görüşme, Beşiktaş TV ve Fenerbahçe TV’den canlı yayınlanacak.

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