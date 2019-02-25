Orman, teknik ekip ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek ekibe moral verdi. Orman’ın, zafer halinde prim sözü verdiği kaydedildi. Öte yandan bu akşamki maçı, Vodafone Park’taki 57 numaralı protokol locasında kurmaylarıyla birlikte izleyecek olan Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u burada ağırlayacak. Başkanlar, saat 15.00’te stadyumda biraraya gelecek ve görüşme, Beşiktaş TV ve Fenerbahçe TV’den canlı yayınlanacak.