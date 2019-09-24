Beşiktaş'ta istifa kararı aldığını belirten başkan Fikret Orman'ın bu şok kararıyla ilgili kritik bir toplantı yapıldı.

Orman'ın evindeki toplantıya teknik direktör Abdullah Avcı ve asbaşka Serdal Adalı da katıldı. Adalı, Orman'dan kararını bir kez daha düşünmesini istedi.

Avcı: Sorumluluk bende!

Söz alan bir diğer isim Abdullah Avcı ise, "Görev bırakılıyor ise bunun sorumluluğu tabii ki ben ve ekibimde. Bizim için bırakmak bir seçenekse bunda sıkıntı yok." şeklinde görüş bildirdi.

"Kararım kesin"

Başkan Orman ise, "Kararım kesin. Kimsenin benim yüzümden zorda kalmasını istemem. Çalışanların önünde engel olamamç Bu şahsi bir karardır." dedi.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım

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