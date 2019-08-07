Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, Fikret Orman’ın döneminde Siyah-Beyazlı kulübe katılan 17. stoper oyuncusu oldu. Başkanlık koltuğuna 2012 yılında oturan Orman’ın görev süresi boyunca stoper transfer etmesi dikkati çekti. 2015-16 sezonu en fazla stoper transferi yapılan dönem oldu. Bu sezonda Şenol Güneş ile anlaşan Siyah-Beyazlı kulüp, yeni kadro yapılanmasında kadrosuna 4 stoper kattı. Brezilya ekibi Gremio’dan Rhodolfo’yu alan Beşiktaş, G.Birliği’nde oynayan Tosic’i de transfer etti. Beşiktaş aynı sezonun ara transfer döneminde Marcelo ve Delgado’ya da siyah-Beyazlı formayı giydirdi.

5 OYUNCUYA BONSERViS ÖDEMEDi

Orman’ın döneminde transfer edilen 17 stoper için tam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödendi. Fikret Orman döneminde stoper satışından elde ettiği gelir de dikkat çekti. Beşiktaş, Atınç’ı 5 milyon euro karşılığında Leipzig’e gönderirken, aynı sezonun devre arasında ise Ersan Gülüm’ü Çin’in Fortune takımına 7 milyon euro bedelle sattı. Delgado’nun, 400 bin euro karşılığında Alaves’e transferine izin veren Beşiktaş, 2017-18 sezonu öncesinde Marcelo’yu 7 milyon euroya Lyon’a sattı. Rhodolfo ise 1.4 milyon euro bedelle Flamengo’ya transfer oldu. Tosic, 4.5 milyon euro bedelle Guangzhou’ya transfer edilirken, Mitrovic de 4.5 milyon euroya Club Brugge’e satıldı.

Kaynak: Akşam