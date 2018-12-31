Fikret Orman’dan yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni yıl dolasıyla mesaj yayımladı.

Orman, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni heyecanlarla yeni bir yılı karşılıyoruz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 115 yaşını geride bırakan Beşiktaş’ımız için 2019 yılının, hem gururu hem umudu hem de mutluluğu temsil edecek bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yıldaki beklentilerini de paylaşan Orman, şu görüşlere yer verdi:

"2019’da daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağımızdan ve tek aşkımız Beşiktaş’ımızı hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar atacağımızdan şüpheniz olmasın. Beşiktaş kültürünün temelinde dürüstlük, emek ve haklı onurumuz vardır. Beşiktaş’ımız, her zaman bir ışık olarak parlamaya devam edecektir. Futbol takımımızın bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Devre arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız. Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerine, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

AA