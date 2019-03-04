Kara Kartal’ın Kayserispor’la 2-2 berabere kalması sonrasında görüşlerini FANATİK’le paylaşan Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni hoca konusundaki çalışmalarla ilgili konuşan Orman, “Yeni teknik direktör konusunda çok rahatım. Önümüzde 3 ay gibi bir süre var. Bu süre içinde istediğimiz yerli ve yabancı hoca adaylarıyla konuşup kararımızı vereceğiz. Vaktimiz bol” sözlerini sarf etti.

'Yeni yönetim...'

Mayıs ayındaki Başkanlık seçimlerini kazanmaları halinde yenilenmiş bir ekiple yola devam edeceğinin de sinyalini veren Başkan, “Yeni yönetim, yeni hoca ve yenilenmiş kadro ile gelecek sezona gireceğiz. Beşiktaş’ın forması zaten ilk ikide yer alır. Biraz katkı olursa şampiyon olur. Bu bilinç ile ufku açık, vizyonu geniş ve kulübün şartlarına uygun birini takımın başına getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzak Doğu projesine yeni dönem öncesinde ağırlık vereceklerini de hatırlatan Orman, “Artık dünya markası olduk. Üstünde güneş batmayan bir kitleye hitap ediyoruz. Uzak Doğu gelecek için iyi pazar ve burada yer alacağız” diye konuştu.

Orhan Yıldırım / FANATİK