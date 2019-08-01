Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Fikret Orman dün takımın Avusturya’da süren kampına katıldı. Sabah antrenmanı sırasında Sportif Direktör Ali Naibi ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sohbet eden Orman kurmaylarıyla transfer konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Orman teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda hem sol bek hem de sol stoper transferi yaparak, takımdan ayrılan Adriano’nun yerini mutlaka dolduracaklarını kaydetti. Brezilyalı sol bekin yerine aynı kalitede bir isim almak için uğraş verdiklerini kaydeden Orman görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. (Hürriyet)