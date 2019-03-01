Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarın oynanacak karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladılar.

Ljajic ile yola devam etmek istediklerini belirten Orman, "Ljajic'in kontratında bazı maddeler var, onlar tutarsa alınacak. Çok sevdiğimiz, iyi, karakterli ve genç bir çocuk. Beşiktaş'a da uyum sağladı. Önümüzdeki sezon kalacak gibi duruyor. Kulüpler ekonomik olarak daralacaklar seneye. Biz de %30-40 daralmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'Şenol Güneş'in ayrılığı normal'

Orman, Güneş'in ayrılığı nedeniyle çalışmalara başladıklarını belirtti ve ''Şenol Güneş'in ayrılığı olağanüstü gibi görünüyor ancak bunlar normal şeyler. Sezon sonunda milli takıma gidiyor, bizim işimiz Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' diye konuştu.

'Fabri ile ilgilenmiyoruz'

İspanyuol kaleci Fabri ile ilgilenmediklerini ifade eden Orman, ''Fabri ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Şu anda öyle bir niyetimiz de yok.'' dedi.

Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, son günlerde adı sık sık transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç'ün değeri bulunursa satılabileceğini açıkladı. Bedir, "İnşallah Deniz de diğer oyuncularımız da çok konuşulur. Biz bir tabu içerisinde değiliz. Onu alırız, almayız, satmayız diye bir şey yok. Burası Kayseri, ticaret şehri. Şartlar oluşursa düşünürüz. Her malın bir değeri var sonuçta." ifadelerini kullandı.

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