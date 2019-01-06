Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. orman, kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'ye Şener takasıyla gideceği söylenen Tolgay Arslan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadro dışı bırakılan Tolgay’ın, Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı ile takası söylentisine ilişkin, “Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş’ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'den Şener ile takası konuşulan Tolgay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orman son dönemlerde transferiyle tartışmalara sebep olan Burak’a da destek çıktı.

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Orman, planladıkları bir şekilde kamp ve transfer dönemi geçirdiklerini belirterek, “Şimdiden sonra belki bir tane daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz ama 31’ine kadar vakit var. Şu anda 2 oyuncuyla beraber santrfor ve stoper mevkini tamamladık. Bundan sonrasına bakacağız” diye konuştu.

“Tolgay devam edecek”

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile Fenerbahçeli Şener Özbayraklı’nın takası konusunda soruyu yanıtlayan Orman, “Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş’ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor” cevabını verdi.

"Burak'ın pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum"

Antalya’daki kampı değerlendiren Orman, son dönemlerde Burak Yılmaz ile ilgili tartışmalara yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’ın camia havası her zaman var. Bu aralar negatife döndürmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine tezgah kurmaya çalışanlar var ama Beşiktaş taraftarı da camiası da yemiyor artık bunları. Takım içerisinde bir bütünlük oluşması lazım. Bu zaten en büyük bizim de eleştirdiğimiz konu oydu. Şu anda o yönde gidiyoruz. Burak da buna pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum.”

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Antalya’da konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ın ileri doğru gittiğinde her zaman aşağıya çekildiğine dikkat çekerek, kendisini en çok üzen konunun ise bunun camiaları tarafından daha fazla oluştuğu olduğunu söyledi. Orman, "Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip buradan nifak tohumları alarak Beşiktaş’ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa katılan Orman, siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Orman, iyi anılar biriktirerek Beşiktaş ailesini büyütmeye çalıştıklarını belirterek, zor süreçler yaşadıklarını ifade etti. Orman, "Beşiktaş’ın zor süreci yok ama takım olarak son 1 senedir zor bir süreçten geliyoruz. Hepimizin kabul ettiği bir şey var; Bizimle beraber Beşiktaş’ın çıtası çok yükseldi. Normal şeylerden mutlu olmuyoruz. Başarılar üst üste, büyük işler üst üste gelince daha üstünü bekler haldeyiz. Öyle de olması lazım. Hayat hep böyle güneşli günler olmuyor. Arada bugünlerde olduğu gibi yağmur yağıyor dönem dönem kış oluyor. Ama her zaman da güneş olacaktır" diye konuştu.

"Nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin"

Beşiktaş’ın çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Orman, mart ayında 116. senelerini kutlayacaklarını belirtti. 116 sene içerisinde 15 şampiyonluk elde ettiklerini kaydeden Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki şeyin altını çizerek anlatmak istiyorum. Hep Beşiktaş ileri doğru gitmeye başladığı zaman böyle bir aşağı çekme olur. Beşiktaş Türkiye’ye çok iyi benziyor. Yukarı çıktığımız zaman hemen aşağıdan çekmeler oluyor. En çok da beni üzen tarafı bunu, camiamızın içinden daha fazla oluşu. Göreve geldiğimiz gündeki Beşiktaş’la bugünkü Beşiktaş’a baktığımızda büyük bir uçurum var. Biz geldiğimiz zaman her şeyden önce morali yoktu, umutları yitirme noktasındaydı. Şu anda borç sarmalıyla 330 milyon dolarlık borçla aldık, rakiplerimize baktığımızda onların borçları daha aşağıdaydı. Stantlarını bitirmişlerdi, hedefi olacak takım yapıları vardı. Mağazacılık organizasyonu bitirmişlerdi. Antalya’da bir mağazamız vardı, şimdi 6 mağazamız var. 24 mağazayla başladığımız bu süreç, 100’ün üzerine çıkmış durumdayız. Biz satış yapmadan, bütün bu işi kendi bünyemizle Beşiktaşlılarla beraber bir yere getirdik. Bundan 6 ay öncesine kadar ekonomiyi yönetmeye aday gösterildi. Bir gün bakan yapıyorlar, bir gün bir şey yapıyorlar. Ertesi günü mesela Fenerbahçe maçımız var, ‘Çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın’ derken geçenlerde divan kurulu toplantısında da söyledim. Ne oldu da bir anda bu aramıza nifak tohumları girdi? Beşiktaş sevmek için sevilen bir kulüp değildir. Bizim şarkılarımızda da vardır. Yenilsen de yensen de diye başlar. 116’lık serüven içinde 116 sene şampiyonlukla gelmedik buralara. Bizim en önemli özelliğimiz dürüstlüğümüz, adil oluşumuz, centilmen oluşumuzun bizim Beşiktaş ailesine özgü duruşumuzdur. Bunları bu nifak tohumlarıyla bozmalarına müsaade etmeyin. Bu aile bütünlüğünü, bugün ben buradayım. Mayıs’ta kurulumuz var. Bir dönem kalıyor yani bir dönem sonra bir başka başkanla karşı karşıya kalacağız. Normali de bu. Bu nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin.”

"En büyük destekçimiz taraftarlarımız, gülen yüzlerimiz"

Maçların kazanıldığına dikkat çeken Fikret Orman, "Bu kadar emek bu kadar uğraştan sonra başarısız oluşlar olduğu zaman, siz Beşiktaşlı olarak üzülüyorsunuz ama biz daha fazla travmasını yaşıyoruz. Onun için bu travmayı yaşayan insanlar olarak en büyük destekçimiz taraftarlarımız, gülen yüzlerimiz. Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip buradan nifak tohumları alarak Beşiktaş’ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir.” sözlerine ekledi.

Başkan Orman konuşmasının ardından minik tarafların formalarını imzaladı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.