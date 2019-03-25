Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği açılışına katıldı. Orman, burada beINSPORTS'un sorularını yanıtladı. Milli takım sorusuna verdiği cevapla sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı, şu açıklamaları yaptı:

Yenmemiz gerekli olan bir maç. Türkiye'nin gücü ile Arnavutluk'un gücünü bir görmemek lazım. Beklenen bir galibiyetti. Başarılı. Zaten Şenol Güneş gibi bir hoca var. İnşallah bugün de galibiyet alır ve 2'de yaparız. Sonra Beşiktaş'a döner 8'de 8 yaparız.

"CENK'E KAPIMIZ AÇIK"

Cenk bizim evladımız. Ne zaman istiyorsa döner. Onun Premier Lig'de ülkemiz adına da Beşiktaş adına da bir şeyler yapacağına inanıyorum. Burası onun evi ne zaman isterse gelir.

"GUTI ÖNE ÇIKACAK"

Hocamızın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, ondan sonra ayrılacak. Guti de biz de futbol oynamış dünya starı, biz de ondan istifade etmek istiyoruz. Hocamız milli takımdan döndükten sonra konuşacağım, Guti'nin biraz daha etkin olmasını istiyoruz. Güvendiğimiz için getirmiştik, biraz da öne çıkması lazım.

"ATIBA GÖREV ALACAK"

Atiba zaten her halükarda Beşiktaş içerisinde yer alacak. Zaten daha evvel konuşmuştuk onunla. Ailesiyle, çocuklarıyla bizim ailemizin bir parçası oldular. Atiba da bizim idari kadro ya da teknik kadroda görev alacak.

Yazın o bölgelere tekrar gideceğiz. Takımın da programı belli olmaya başladı. 18-20 Temmuz'da Japonya'ya gitmiş olacağız. Belki organize edebilirsek yol üstünde Malezya'da bir maç oynamak istiyoruz. Tabii benim tek başıma gitmemin bir etkisi var ama futbol takımının gitmesi ile benim gitmem bir değil. Futbol başkanların değil de oyuncuların oynadığı bir oyun. Bizim starlarımızın oraya gitmesi lazım. Yazın çok daha büyük etki yaratır. Onun için de gideceğiz.

"SÖZLEŞMELERİ UZAR"

Kagawa ve Ljajic'in sözleşmeleri hakkında gelen soruya Orman: Uzar. Önemli olan onların bizden bizim onlardan memnun olmamız. Şu ana kadar ben de taraftarlarımız da memnun. Ama bir gerçek var ki önümüzdeki sene Beşiktaş futbol takımının maliyetleri ve kadrosu daralacak.

Herkes şu noktayı kaçırıyor. Döviz bir çıkıyor bir iniyor. Ekonomik sıkıntılarımız var. Herkesin kabul ettiği bir gerçek. Piyasada da öyle. İnşallah düzelme süreci içerisindeyiz. İnsanlar, cep telefonu paralarının, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken; 'Ya başkan niye oyuncunun parasını ödeyemiyoruz" diye bana soruyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Büyük bütçelerle bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Onun için seneye daralmamız lazım. Daralmak demek de ekonomik olarak küçülmekten bahsediyorum. Çok da kötü bir şey değil. Gayet iyi hatırlıyorum, ilk geldiğimiz sene feda senesiydi 3. bitirdik ligi. Geçen sene de hemen hemen Türk tarihinde en büyük bütçesi olan takımdık ve 4. bitirdik ligi. Demek ki hem biraz gençleşip hem de hedefi olan oyuncularla yeni bir yapılanmaya gideceğiz.

Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz.