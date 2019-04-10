Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Bursa’daki ziyaretleri kapsamında Bursa Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Gecede siyah beyazlı taraftarlar başkan Orman’a yoğun ilgi gösterirken, konuşmasından önce tezahüratlarda bulundu.

Bursa’ya çok geldiğini ve Beşiktaşlılar ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren başkan Orman, “Hiç bakmayın söylenenlere, Beşiktaş’ın Bursa’daki taraftar yüzdesi çok yüksektir, inanılmaz bir tutku vardır. Bizim hiçbir zaman Bursaspor ile problemimiz olmadı, olmayacak da. Kavgadan beslenen birileri olmadık. Kavga ile büyümek isteyen toplum içerisinde kavga ederek kendini önde görmek isteyenler olur ama aydın insanlar, düzgün insanlar buna müsaade etmezler” dedi. Bursa’ya geldiğinde rahatça sokakta yürüyebildiğini de söyleyen Orman, “Bursa’ya maça gelirim, sokakta yürürüm. Tribünde maç izlerken de, sokakta yürürken de hayatımda hiç terbiyesizlik, nezaketsizlik görmedim. Beşiktaş centilmenler kulübüdür. Bursaspor da çok sevdiğimiz bir kulüptür. Bursa’nın çok saygın, düzgün bir başkanı var. Bizim de iyi bir dostluğumuz vardır” diye konuştu.

“STADIMIZI EMEKLERİMİZLE, ALIN TERİMİZLE YAPTIK”

Bursa Beşiktaşlılar Derneği’ni yeni açılan dernek ofisi için kutlayan başkan Orman, en kıymetli olanın emek olduğunu ve kendilerinin de stadyumu zorluklara karşın yaptıklarını belirtti. Sözlerine “En iyi olan tarafı da emeklerimizle, alın terimizle yaptık. Kimseye el açmadık yardım kampanyası yapmadık, özellik yapmasını da istemedik. 2 sene 4 ayda dünyanın en güzel stadını yaptık. Bizim için kıymetli olan bizim paralarımızla, emeklerimizle yapılmasıdır, o stat bizim stadımızdır. Çok daha güzel şeyler yapacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

“HERKES ADAY OLABİLİR, BU YARIŞA GİREBİLİR”

Seçimlere bir aylık bir sürenin kaldığını hatırlatan başkan Orman, Beşiktaş’ın mutsuzluğu üzerine bir binanın inşa edilemeyeceğini ve o binanın tutmayıp çökeceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Beşiktaş’ta Beşiktaş menfaatleri üzerine çalışanlar başarılı olur. Buyurun konuşmayın, seçim sandığı herkese açık. Herkes aday olabilir, bu yarışa girebilir. Bu yarışa girin ve hep beraber bir bilek güreşi yapalım. Sonucunda kazananı Beşiktaş olacaktır. Maalesef ki konuşanlar maç skorlarını bekliyorlar, Beşiktaş’a bir faydası olmadığı, bu insanların da Beşiktaş’a faydası olmayacağı artık gözüktü. Allah size karşı bizleri mahcup etmesin. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Unutmayın Beşiktaş 106’ncı senesini kutladı, 15 şampiyonluğunun iki tanesini biz yaşadık. Bizi biz yapan değerlerimiz var; kulübümüze sahip çıkmak. Unutmayın ki en çok üzülenler yine bizler oluyoruz ama yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir hocamız olacak, yeni sayfa açacağız. İstikbali çok başarılı bir ekip kuracağız. Sizler bize inanmaya devam edin. Güzel günler, güneşli günleri hep beraber yaşayacağız.”

Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bülent Fıçıcı da başkan Fikret Orman’a katılımları için teşekkür ederek, özellikle Bursaspor camiasına yönelik dostluk mesajları verdi. Konuşmaların ardından davetliler Başkan Fikret Orman ile fotoğraf çektirirken, siyah beyazlı taraftarlar sık sık tezahüratlarda bulunarak gecenin tadını çıkardı.

DHA