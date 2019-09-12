Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda çocukların coşkuyla karşıladığı Fikret Orman, bol bol imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla birlikte Beşiktaş logolu pasta kesip onlara siyah-beyazlı kulübün logosunun bulunduğu çeşitli hediyeler veren Orman, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaşlılığın özünün insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden Orman, camia olarak insanlarla beraber olmaya ve daha fazla insana dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

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'Bazı zamanlar başkanlar dışarda oynamaya da kalkıyor'

Mersin’de güzel bir organizasyonun yapıldığına değinen Orman'ın "Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz.'' sözleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme olarak yorumlandı.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Kulüpler Birliği’nin kendileri için yok hükmünde olduğunu belirten Cengiz, “Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray’ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor ‘son iki şampiyonluk şaibelidir’ diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği’ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir” diye konuştu.

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Orman, Mersin Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Beşiktaş için dünyanın her yerinde taraftar var ama bu bölgede çok taraftarımız var. Beşiktaş futbol takımı 12 Ekim’de Adana’da, Adana Demirspor ile dostluk maçı yapacak. Onu bilerek organize ettik. Buradaki taraftarımız ve takımımız bir araya gelecek. O zaman da burada olacağız." diye konuştu. Mersin Çocuk Evleri Sitesi Kurum Müdürü Faruk Azgıt ise etkinlikten dolayı çocukların çok sevindiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ise Beşiktaşlılığın farklı bir duygu olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından çocuklar tarafından yapılan bir tablo Orman’a hediye edildi. Etkinlik, Beşiktaş logolu pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.