Fikret Orman’dan Malezya Turizm Bakanı Ketapi’ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün tanıtım faaliyetleri kapsamında Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi’yi makamında ziyaret etti.

18 Mart 2019, Pazartesi 11:35
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Fikret Orman’dan Malezya Turizm Bakanı Ketapi’ye ziyaret

Ziyarette, Beşiktaş Kulübü'nün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Malezya Turizm Bakan Yardımcısı Datuk Musa Hj Yusof da yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Orman, sıcak bir ortamda geçen toplantıda Ketapi ile futbolun tanıtım gücü kullanılarak iki ülke arasındaki turizm ve iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olası iş birlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Fikret Orman, ziyaretin sonunda Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi’ye Beşiktaş forması ve plaket verdi.

DHA

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