Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ricardo Quaresma'nın takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Orman "Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Benle beraber ilk geldiğimde 8 ay çalıştı. Gitti bir daha geldi, şimdi 5. senesindeyiz. Uzun bir dönemi Beşiktaş'ta geçirdi. Duygusal bir oyuncumuz. Onun tecrübesinde bir oyuncunun Türkiye şartlarında etkilenmemesi lazım. Biz hiçbir oyuncumuz hakkında kamuoyu önünde böyle açıklamalarda bulunmaz. Ricardo'nun bizde 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gelir şartları konuşuruz. Kalmak isterse zaten 1 sene daha kontratı var." dedi.

"ORHAN AK PIRLANTA GİBİ ÇOCUK"

Orman, Beşiktaş taraftarının sert tepki gösterdiği yardımcı antrenör Orhan Ak için ise şu ifadeleri kullandı: "Farkındaysanız 2 sene şampiyonluğun sonrasında 4. bitirdiğimiz günden itibaren bunlar başladı.

Onu istemiyoruz, bu gelsin, şu gitsin. Ne zaman başladı bunlar? Burası çok büyük bir camia. Bu camianın taraftarı kongre üyesi olabiliyor, başkan olabiliyor. Kim bunu seçti de temsilciliğe soyundunuz? Bunun asıl amacı Beşiktaş'ı karıştırmak. Benim son dönemim. Bu dönem bittikten sonra da yeni bir yönetim gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım. Beşiktaş'ı mutlu etmek için uğraşalım. Niçin istemiyorsunuz diyorum, bilmiyorum deniyor. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz burada. Buradaki görüntülerin ne Beşiktaş'a ne ülkemize faydası var. Burada bir olay var. Burada benim tarafımdan çok net görünen bir olay. Şimdi Uşak'a gidiyorum. Orada mağaza açıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Oraya 3-5 çocuk geliyor, örgütlüyorlar. Ne geçiyor ellerine? Başlangıcı zor olacak ligin. Ben başkan olduğumdan beri Beşiktaş'ın oynadığı bir düzeni var, yeni bir düzene geçiyoruz. Şimdi toplanalım 50 kişi Bayern Münih'in önüne gidip 'Şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz' diyelim. Var mı böyle bir şey? Bütün Beşiktaşlılar bunu sorgulamalı. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş için mücadele ediyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Bugün bu mevzu kapanacak, yarın başka bir mevzu başlayacak. Bu bahsettiğim kişilerin niyetini herkes biliyor."

"BURAK'A KAPTANLIK VERDİK"

Bizim kaptanlığımızı 5 seneye yakın Tolga Zengin yaptı. Tolga da iyi hizmetler verdi, ayrıldık. Yeni bir kaptan ihtiyacı var. Burak'ın liderlik yapısı, takım içini sahiplenmesi ve oyuncular üstündeki saygınlığını üst seviyede gördüğümüz için Burak'a karar verdik. Atiba herkesin sembol gördüğü, herkesin sevdiği bir sima oldu Beşiktaş'ta. O 2. kaptan, Gökhan Gönül ise 3. kaptan oldu. Burak futbolu bırakmak için buraya geldi."

Artık benim son dönemim. Benim arkamda bırakacağım miras iyi olsun ki benden sonra gelecekler de rahat etsin.

"SİSTEMSEL BİR DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım hangi maçlardan sonra tepki aldılar? Bu hakemler şampiyonluğa gidilen haftalarda etkin oldular. Yorum yapmıyorum, durum tespiti yapıyorum. Sistemsel bir değişikliğe ihtiyaç var. İyiyi örnek edecek bir sisteme ihtiyaç var. Düzen değişikliğine ihtiyaç var. Hayırlı olsun, değerli büyüğümüz Zekeriya Alp ve ekibine. Bu düzenden kimse memnun değil.

"KAGAWA BİR TAKIMLA ANLAŞIYORMUŞ"

Oyuncu değerlendirmek konusunda çok açık bir başkanım. Futbolcular bir bardak değil. Onların da duyguları var. Onların da istediği şeyler olduğunda Beşiktaş'ın da menfaatleri doğrultusunda aksiyon alırız. 'Onu satmam' gibi keskin ifadelere futbolda yer yok. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan da var, bütün oyuncular var. Ama oyuncuların ve takımın menfaatine bir şey olursa tekrar konuşuruz. Kagawa'ya "kal" dedik ama İspanya'da futbol oynamak istiyordu. Sanırım bir takımla anlaşıyormuş. Bizde aldığının %40 altında bir rakama imza atacakmış.

"KONOPLYANKA İLE İLGİLENMİYORUZ"

Beşiktaş'ın Konoplyanka ile alakalı bir durumu yok.Herkes İstanbul'a gidip gelebilir. Bizimle alakalı değildir.