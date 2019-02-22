Japon medyasının da yoğun ilgi gösterdiği Kagawa’yla ilgili Başkan Fikret Orman, Nikkei Gazetesi’ne bir röportaj verdi. Kagawa’nın geleceğiyle ilgili konuşan Orman, “En başta satın alma opsiyonu anlaşmada yer alıyordu. Fakat Borussia Dortmund bunun sözleşmeden çıkarılmasını talep etti. ‘Kagawa orada kalmak isterse size yardımcı olacağız” dediler. Aramızda bir centilmenlik anlaşması var. Kagawa İstanbul ve kulüp ortamını beğenirse büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.

Japonya'ya gideceğiz

Orman şöyle devam etti: “Sezon sonunda mutlaka bir orta yol bulunur diye düşünüyorum. Beşiktaş’ın şimdiden Japonya’da ciddi bir taraftar kitlesi oluşmaya başladı. Kamp yapmak ve dostluk maçları gerçekleştirmek için bu yaz Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz.”