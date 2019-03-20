Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı takımın gündemini değerlendirdi. Bein Sports'ta canlı yayına çıkan Fikret Orman, teknik direktörlük konusunda açıklamalarda bulundu.

Orman'ın açıklamaları şöyle;

Futbol Takımımız bu yaz Japonya ve Malezya'ya gidebilir

Uzakdoğu'ya gittik ama hemen olacak ilişkiler değil. İngiliz, İspanyol takımları bu işe 25 sene evvel başladı. Bir gitmeyle bunu halledemeyiz. Ancak çok önemli işler yaptık. Sponsorluklar Türkiye'nin doğundan geliyor bizim de oralara açılmamız lazım. Futbol Takımımız bu yaz Japonya ve Malezya'ya gidebilir. Tüm kulüpler olarak oraya açılmayı düşünmeliyiz. Kagawa'nın transferinden önce Beşiktaş'ı Japonya'ya tanıtma fikrini hayata geçirmiştik. Japonya'nın yayıncı kuruluşu ile görüştük. röportaj yaptık. Beşiktaş'ın etkisi Japonya'da 100 ise Kagawa'nın gelmesiyle bu etki 200 oldu.

Hocamızın Milli Takım'a gitmesinden gurur duyuyoruz

Şenol Hoca şu an Milli Takım'ın başında ama Beşiktaş'ın teknik direktörü. Şu anda Milli Takım'dan ücret almıyor ve giderleri Beşiktaş tarafından ödeniyor. Haziran'da Milli Takım'a geçecek. Beşiktaş olarak hocamızın Milli Takım'a gitmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye'de bu tarz şeyler duygusal kırılmalara neden oluyor ama bu tür şeyler dünyada çok oluyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah hocamız 2002'de başarıları tekrarlar, bu da bana ve camiama gurur kaynağı olur.

Şenol hoca ile tazminat konuşmadık

Şenol Hoca ile aramızda para, tazminat konuşması geçmedi. Daha önce de bir basın toplantısı yapmıştık. Şenol Hoca, bizle çalışmayı istemediği an bırakır. Beşiktaş'ta öyle hoca gidip gelmesi artık yok. Kontratların sonuna kadar devam ediyoruz. Tazminat konuşmadık. Şenol Hoca, 1 Haziran'da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor'dan bahsetmiyoruz, Milli Takım'dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak?

Guti'yi görmek istiyoruz

Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil. Guti'yi biraz görmek istiyoruz. Onun yetkisi biraz artacaktır, onu görmek istiyoruz. Şenol Hoca'ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki.

Gökhan ve Tolga'nın başka takımlara gitmesini istedik

Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i severim. Biz bir daha ki dönemde ikisiyle de çalışmayı düşünmüyoruz. Tolga'yı anormal derecede severim, Gökhan'ı da severim. Başka takıma gitmelerini istedim, onlar da gitmek istemedi. 6 aylığına başka kulübe gitmek istemiyor, başka yerde bu parayı alamam diyor. Bizde oynamak istiyor, gelecek sezon başka takıma gitmek için. Biz kontratımızın arkasındayız. Bizim kalemizde şu an Karius var, mümkünse onun oynamasını istiyorum ben. Tolga Zengin'i yönetim kadro dışı bıraktı. Sezon başında kendine güvenen bir kaleci, bize Karius'u aldırmamalıydı. Hem Tolga'ya, hem Karius'a hem de Utku'ya maaş ödüyorum. Onun için taraftarla karşı karşıya geldim, arkasında durdum ama misyonunu tamamladı.

Karius'la sezon sonuna kadar devam edeceğiz

Karius iyi bir kaleci. İyi bir kaleci olmasa Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline kadar kalesini korumazdı. Ondan beklentiler çok fazla oluyor. Oyuncu da kamuoyunun önünde tartışılmaya başlandığı zaman öz güven problemi oluyor. Karius'un kaleciliği benim için tartışılmaz. Biz Karius'la devam edeceğiz. Bir sene daha kontratımız var. Gelecek hocanın kararına göre seneye de devam edeceğiz.

Guti'ye şans vereceğiz

Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Beşiktaş'a önemli hizmetleri oldu. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre olmaz. İlk tercihimiz yeni teknik direktörün yerli olması ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız. Önce Guti'ye şans vermemiz lazım. Geride kalan 8 hafta için Şenol Hoca ile de görüşeceğim. Guti önemli bir futbol adamı. Buraya getirirken istikbale doğru planlarımız vardı. Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz.

Tolgay'ın yolunu Allah açık etsin

Tolgay Arslan'ın açıklamaları beni kızdırmadı, kırmadı. Açıkçası beklemediğim şeyler değildi. Bizim Gökhan Gönül'ü almamız gibi durum yok. Kadro dışı bıraktık, karar verdik ve gittik. Ayrılmasını istemeseydik zaten ayrılmazdı. Allah yolunu açık etsin.

Kagawa kalmak isterse görüşmelere başlarız

Kagawa ile karşılıklı memnun kalırsak devam ederiz demiştik. Dortmund ile bir yıllık kontratı kaldı, burada kalmak isterse görüşmelere başlayacağız. Büyük ihtimalle hem Kagawa hem de Dortmund ile görüşmelere Nisan ayı gibi başlarız. Ljajic de çok karakterli bir çocuk. Görüşmelere Mayıs ayında başlarız.

Ahmet Nur Çebi ben varken aday olmaz

Ahmet Nur Çebi'nin aday olması beni üzmez. O da söyledi, ben adayı olduğum sürece aday olmayacak. Benim zaten son dönemim. 6,5 sene beraber çalıştık, birbirimizi iyi tanıyoruz. Onunla karşı karşıya kalmamız doğru olmaz. Zaten o da aday olmayacağını söyledi. Benden daha iyi bir başkanlık yapacak varsa kendim göreve gelmesini isterim. Bizde şimdi birileri hava atmaya çalışıyor, bağrışıyorlar, gündemde kalmak istiyorlar. Gelin aday olun, hala 1,5 ay var. On iki maçı kaybetsek, Allah neler konuşuluyordu şu anda.

Yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim

Yabancı konusunu tartışacağız. Kulüplerin sportif direktörler görüştü. Ben yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim. Yerli oyuncu oynatmak, prim olarak desteklenmeli. Bu dakikadan sonra sınır gelmesi doğru olmaz. Yerli de sınır yok, oynatabilirsiniz. Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda komple yerlilerle oynanabilir. Bunu yarın Kulüpler Birliği toplantısında tartışacağız.