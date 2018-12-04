Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildirinin ardından Süper Lig kulüplerinin başkanları arasında anlaşmazlık çıkmış ve Galatasaray cephesinden konuyla ilgili çok sert açıklamalar gelmişti.

Konuyla ilgili olarak aynı zamanda da Kulüpler Birliği Başkanlığını sürdüren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına canlı yayında telefonla bağlanarak yanıt verdi. Ayrıca Orman gündeme dair ve transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın açıklamaları:

"Kulüpler Birliği olarak yapmış olduğumuz bir açıklama var. Derbi de çok talihsiz bir haftaya denk geldi. Derbinin önüne geçecekti bu açıklamalar. Ben de bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Stresli bir maçtı, Beşiktaş-Galatasaray derbileri böyle geçiyor. Fatih Hoca kulübede değildi. Bizim için güzel bir maçtı."

'Adalet herkese bir gün lazım olur'

"Adalet herkese bir gün lazım olur. Yanlış yanlıştır. Doğru doğrudur. Hakemlere düdük astırmak adalete müdahaledir. Hakemlere cezalar daha önce de veriliyordu. Ali Dürüst'ün istifa etmesi, geri dönmesi ve dönerken yaptığı açıklama da bu konuya tuz biber ekti."

"En çok Anadolu kulüpleri rahatsız bu durumdan. Anadolu takımlarının maçlarında ne hakem hataları oluyor. Onların hakemlere düdük astırması bir yana, tv programlarında bile konuşulmuyor."

'Ben hakem yorumcusu değilim'

"Hakem hata yapmıştır, yapmamıştır. Ben hakem yorumcusu değilim, bunu konuşmak benim haddime değil. Bir ceza verilecekse MHK bunu değerlendirir. Ama çıkıp açıklama yapınca bir takım lehine veya aleyhine karar vermiş oluyorsunuz."

"Ali Dürüst'ün yaptığı açıklama doğru değil. Ben bir kulüp için çalışacağım demek doğru değil. TFF'de görev alanlar kulüpler için görev yapmazlar. Peki o zaman Malatyaspor'un, Göztepe'nin haklarını kim savunacak?"

'Benim hatam...'

"Benim hatam, Kulüpler Birliği bildirisi öncesinde Galatasaray ile konuşmamak oldu. Niye konuşmadım? Ben de netice itibariyle büyük bir camiayı temsil ediyorum ve hafta sonu da Beşiktaş'ın Galatasaray ile maçı var."

"Benim konuşmamdan daha doğrusu, Erol başkanın konuşmasıydı. Bir iletişimsizlik oldu. Mustafa Cengiz'in haklı olduğu, bizim bunu iletmiş olmamız gerekirdi. Galatasaray'a karşı birlik oluştu diye falan hayali senaryodan başka bir şey değil."

"Herkes yapılan açıklamanın arkasındadır. Kulüplere bilgi verilmiştir ve herkes doğru dedikten sonra yapılmıştır bu açıklama."

"Ankaragücü ile de, Antalyaspor ile de kimin görüştüğünü biliyorum. Haberimiz yok diyorlarsa, konuşan arkadaşlara söyleriz ve onlar da konuştuk diye ifade ederler."

'Bizim rahatsızlığımız...'

"Bizim rahatsızlığımız, bir kulübün maçından sonra 2 tane hakemi kamuoyu önünde kulağını çeker gibi cezalandırırsak, o hakem sonra o takımın maçına hangi özgür iradesi ile gelebilir?"

"Fatih Terim'e verilen cezanın detaylarını tam da bilmiyorum. Verilen cezaya asla sevinmiyorum ama ben bir tarafım."

'Bana ne soruyorsunuz!'

"Yok Beşiktaş'ın maçı Kayseri'ye niye alınmış? Bana niye soruyorsunuz, gidin federasyona sorun. Beni ilgilendiren bir şey değil."

"VAR ile ilgili hiçbir zaman güvensizliğim olmadı. Bunları yönetenler insan. Hatayı bilgisayar sistemi yapmaz, hatayı insan yapar. Bunu yöneten insanların eğitime ihtiyacı var. VAR dediğin şey, kendi başına çalışan bir şey değil."

"Kulüpler Birliği'ne bir hakem danışman alalım diye konuştuk. Markus Merk'in adı geçti. Bazı kulüpler olabilir dediler. Bu geçen toplantıda oldu. Önümüzdeki günlerde karar aşamasına taşıyacağız. İki, üç kulüp istemiyoruz demiş. Bunlardan biri Galatasaray."

Babel açıklaması

"Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900'e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır."

"Ljajic şu anda bizde kiralık oynuyor. Karius da öyle. Sözleşmelerini alabilmek için "evet" dediğimiz oyuncular olmalı. Bize onlar, 'bu oyuncular alınmalı' dedirtecek."

'Kimse Beşiktaş'tan üstün değil'

"Tolgay, kulübün disiplin yönetmeliğine uyacak. Kim olursa olsun, kimse Beşiktaş'ın üstü değil, yanından bile geçemez. Kulübün üstüne hiçbir oyuncuyu çıkarmayız. Bizim disiplin, ahlak yönetmeliğimize uyacaklar."

"Futbolcular parayı isterken çok profesyonel, onun dışında ama hep duygusal hareketler. Taraftarımız da duygusal baktığı için, oyuncuyla ilgili de duygusal tepkiler veriyor. Burası Dingo'nun bahçesi değil ki!"

Burak Yılmaz'a açık kapı

"Burak Yılmaz, çok sevdiğimiz bir Beşiktaşlı. Her yerde Beşiktaşlı olduğunu ifade eder. Ayrılırken de ihanet ederek ayrılmadı, takasta kullandılar. Bir Galatasaray maçında düştü, düşmedi diye bir tepki var. Sevdiğimiz bir oyuncu."