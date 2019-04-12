Orman, "Stadımızı emeklerimizle, alın terimizle yaptık. Kimseye el açmadık, yardım kampanyası düzenlemedik. 2 sene 4 ayda dünyanın en güzel stadını inşa ettik. Bizim için kıymetli olan kendi paramızla, emeklerimizle yapılmış olmasıdır. O stat bizim stadımızdır. Çok daha güzel şeyler yapacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

KONUŞMAK İÇİN MAÇ SONUÇLARINI BEKLİYORLAR

Beşiktaş genel kuruluna 1 ay kaldığını hatırlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina inşa edemezsiniz. O bina tutmayıp çöker. Konuşmayın, buyurun seçim sandığı herkese açık. Bu yarışa girin ve hep beraber bir bilek güreşi yapalım. Sonucunda kazanan Beşiktaş olacaktır. Maalesef ki, konuşanlar maç sonuçlarını bekliyor. Maçlar kazanılır, kaybedebilir. Önemli olan kulübümüze ve değerlerimize sahip çıkmaktır."

(Sabah)