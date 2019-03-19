Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu da ziyarette yer aldı.

Orman, sıcak bir ortamda geçen ziyarette; Türk futbolu ile Asya futbolunu birbirine yaklaştırma ve iş birliği yapma konularında Khalifa ile fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca karşılıklı çalışma grupları oluşturulması ve düzenli toplantılar ile planlamalar yapılması konusunda karar aldı.

Başkan Fikret Orman, ziyaretin sonunda Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman Bin Ebrahim Al Khalifa’ya Beşiktaş forması ve plaket verdi.