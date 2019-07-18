Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer gündemini değerlendirdi.

orman, transfer teklifleri gelen Burak ve Dorukhan'ın takımda kalacağını açıklarken, Arda Turan ile ilgilenmediklerini belirtti.

Fikret Orman'ın açıklamalar şöyle;

Sol stoper transferi niyetimiz var

Eksik bölgelerimizi tamamlamamız lazım. Önceki senelerde, bize sahada katkısı olmayan oyunculara ücretler ödedik. Sol stoperle alakalı özellikle bir isteğimiz var. Önemli olan doğru maliyetle, doğru oyuncu bulmak. Sol stoper transferi niyetimiz var ama 'kampa kadar yapalım, taraftarı heyecanlandıralım' gibi bir şey yok. Transfer dönemi ağustosun sonuna kadar devam ediyor. Abdullah hocamız, etrafına ışık saçıyor. İşlerinde de çok iyiler. Dün çekilen fikstüre hazır kadromuzla çıkacağız inşallah.

Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz

Burak'ın Beşiktaş'a 2. transferi biraz zor oldu Burak Yılmaz kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istiyor, geçen sezon 6 ayda yaptıkları ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce'den kimseyle görüşmedim. Kimse gelip benimle konuşmadı. Binamızın önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş. Başka bir şey söylemek istemiyorum.

Arda ile ilgilenmiyoruz

Arda Turan önemli bir oyuncu. Arda Turan'la ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu demek değildir ki Arda kıymetsizdir. Beşiktaş'ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim önceliğimiz başka bölgeler.

Dorukhan'ı satma niyetimiz yok

Dorukhan bana da Beşiktaş taraftarına da kendini çok sevdirdi. Buradan ayrılmasını kesinlikle istemiyorum. Dorukhan’ın Beşiktaş’ta 2 yıl daha oynamasını istiyorum. Onun için bize teklif geldi. Ama satma niyetimiz yok. Oynatmadığımız futbolculara yüksek rakamlar ödedik. Beşiktaş'ın bütçesi artık bunu karşılamıyor. O bölgelerde daha genç, daha az maliyetli futbolcularla devam etmek istiyoruz.

Burak'ın kaptanlığı kaldırabilecek bir kapasitede olduğunu görüyorum

Beşiktaş kaptanlığı, yönetim kurulunun karar vereceği bir şeydir. Bizim 6 senedir kaptanlığımızı Tolga yapıyordu. Kendisinin sözleşmesi bitti ve teşekkür ederek ayrıldık. Burak'ın kaptanlığı kaldırabilecek bir kapasitede olduğunu görüyorum. Ama yönetimle tartışmalıyız. Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapmak istiyoruz. Yakın zamanda yapacağımızı söyleyebilirim.

Bu tesadüf olamaz

BeIN Sports'un kontratın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Onların da Türkiye'de yaptığı yatırımlar var. Bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Son 8 senedir Galatasaray maçlarını ikinci yarıda deplasmanda oynuyoruz! Bu tesadüf olamaz dedim ve bizzat gittim gördüm. Bir sistemleri var, hayırlısı olsun! Türkiye'de büyük büyük gruplar oturup yapılandırma yapıyorlar. Bizim camiamızda, banka yapılandırmasından rahatsız olanları görüyorum. Neden rahatsız oluyorlar ki? Anlamak mümkün değil. Bu da bir ticari anlaşma.

İddialı bir şampiyonluk yarışı yaşayacağız

Bugüne kadar Beşiktaş'ı hiçbir zaman kişiler üzerinden konuşmadım. Hocamız inanılmaz pozitif, işini iyi bilen bir kişi. Hocamızın ekibi var, 8 kişilik bir ekip. İyi bir hava yakaladık. Hep beraber güzel şeylerden bahsedelim, şampiyonluğu çok istiyoruz. Bir başarı olursa hepimizin başarısı. Buradan mutsuzluk çıkarmayalım. Beşiktaş'ın gündemini kısır döngülere sokmayalım. Geçen sezon da hep beraber kötü bir sınav verdik. Şimdi sayfayı çevirdik. Güzel şeylerden bahsedelim. İddialı bir şampiyonluk yarışı yaşayacağız. Takımımıza sahip çıkalım. Beşiktaş hepimizin Beşiktaş'ı. Buradan mutsuzluk çıkarmanın manası yok. Kenetlenelim. Pozitif şeyler yapıyoruz. İyi şeyler yapma gayreti içindeyiz.