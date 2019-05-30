Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar yemeğine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı yöneticiler, kongre üyeleri ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fikret Orman, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili son durumu aktardı.

İşte Orman'ın açıklamaları:

"Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi."

"Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası."

"Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hoca mülayim bir insan. Para konusunda küçülecek bir karakteri yok."

"Abdullah Avcı'yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah hocanın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin. "

"Beşiktaş'ta olmasını ister miyim, isterim. Son yönetim kurulu toplantısında da isimleri tartışmıştık, Abdullah Hoca da en önde gelenlerden birisiydi."

"Daha konuşuluyor. Maddi konular değil, bir takım başka şeyler var. Beşiktaş büyük bir camia. Hocalık bugünden yarına bitirilmesi gerekli bir şey değil. Bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır. Fakat, şu anda "Hayırlı olsun" denecek bir durum yok."